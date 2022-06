Fridays For Future fordert Schuldenschnitt für ärmere Länder

Anlässlich des G7-Gipfels in Elmau sind heute in München mehrere Hundert Demonstranten von Fridays For Future (FFF) in der Innenstadt unterwegs. Sie wollen die Staatschefs auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen und fordern einen Nachlass der Schulden des Globalen Südens.

G7-Gipfel: Die Welt zu Gast in Oberbayern - Wann passiert was?

Schuldenschnitt für Bewältigung des Klimawandels

Diese Länder seien besonders betroffen von den Folgen des Klimawandels wie etwa Dürren oder Überschwemmungen. Mit einem Schuldenschnitt stünden ihnen laut FFF die nötigen Mittel zur Verfügung, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.

Gegen fossile Energien und gegen Atomkraft

Außerdem fordern die Klimaaktivisten den Stopp von fossilen Energien, den Stopp des Kohleabbaus bis 2030 und eine sofortige Abschaltung von einem Viertel der Kohlekraftwerke. Deutschland soll zudem bis 2035 komplett auf Erneuerbare Energien umgestellt sein. Eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken lehnen sie ab.

Strömender Regen in München

Die Demonstration begann am Odonsplatz und führt über die Ludwigs- und die Schellingstraße zurück zum Odeonsplatz, wo sie gegen 20 Uhr endet. Bei strömendem Regen wurde die angemeldete Teilnehmerzahl von 1.000 Menschen nicht erreicht.