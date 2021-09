Fridays for Future: Fahrraddemo auf Autobahnzubringer erlaubt

Die geplante Fahrraddemonstration der Fridays for Future-Bewegung Regensburg über den "Lappersdorfer Kreisel" am kommenden Sonntag kann stattfinden, auch eine für dort geplante Kundgebung wurde erlaubt.

Einigung bei Ortstermin

Wie das Verwaltungsgericht Regensburg am Donnerstag mitteilte, haben sich die Veranstalter von Fridays for Future und die Stadt Regensburg bei einem Ortstermin auf einen Vergleich verständigt. Die Stadt Regensburg hatte die Fahrraddemo der Klimabewegung in Teilen untersagt, woraufhin die Fridays for Future-Bewegung in Regensburg Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht hatte.

Veto wegen Sicherheitsbedenken

Speziell ging es um eine Teilstrecke der Fahrraddemo über den sogenannten Lappersdorfer Kreisel, der als Ab- und Zufahrt auf die A93, sowie als Ein- und Ausfahrt auf die B16 dient. Die Stadt hatte ihr Veto ursprünglich unter anderem damit begründet, dass eine entsprechende Sperrung des Lappersdorfer Kreisels für die Fahrraddemonstration die Unfallgefahr erhöhen würde und "weitreichende Auswirkungen" für die Rettungsdienste hätte.

Demo erlaubt - unter Auflagen

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts haben sich die Parteien auf einen Vergleich geeinigt. Das Befahren des Autobahnzubringers ist nun unter Auflagen erlaubt. Dazu gehört unter anderem, dass eine Rettungsgasse freigehalten wird und die Kundgebung nicht länger als 45 Minuten dauert.

Protest gegen geplante Regenbrücke

Bei der geplanten Fahrraddemonstration unter dem Motto "Bike for Future" fordern die Fridays for Future Regensburg eine Stadtbahnüberführung über den Fluss Regen und die Beendigung der Planungen für den Ausbau des Lappersdorfer Kreisels mit einer Brücke über den Regen für den motorisierten Individualverkehr.