Fridays for future: Erste Klima Schüler Demo in Marktredwitz

Erstmals beteiligen sich heute Schüler an der weltweiten Klimademo "Fridays for Future" auch in Marktredwitz. Organisiert wurde sie von sieben Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums. Die Demo startet um 14.00 Uhr in der Schulstraße und führt dann durch die Innenstadt zum Auenpark, so Organisatorin Miriam Andritzky zum Bayerischen Rundfunk. Dort soll dann die Schlusskundgebung stattfinden.

Klare Forderung

Die Schüler haben neben den Klimazielen auch eine lokale Forderung im Gepäck: Sie setzen sich für einen besseren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel im Fichtelgebirge ein und fordern eine kostenlose Nutzung des Nahverkehrs für Schüler, Studenten und Azubis. Erwartet werden circa 150 Demonstranten.

Nächste Demo geplant

Die Veranstalter laden alle Schüler, Jugendlichen und Erwachsenen in der Region ein mitzumachen. Die Demo findet deshalb auch extra außerhalb des Unterrichts statt, so Andritzky weiter. Unterstützt wird die Demonstration von den Schülern des Luisenburg Gymnasiums in Wunsiedel, dort soll dann in zwei Wochen eine Klimademo stattfinden.

Schülerdemo in Bayreuth

In Bayreuth ziehen die Schüler in einer Sterndemonstration von den Gymnasien zur Regierung von Oberfranken und weiter zum Herkulesbrunnen in der Bayreuther Innenstadt. Dort findet dann die Endkundgebung statt.