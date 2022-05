Fridays for Future enttäuscht von den Grünen

Klimaprotest könnte sich intensivieren

Eigentlich stehen Klimaaktivisten und Fridays for Future den Grünen traditionell nahe. Bleibt das auch in Zukunft so? Protestforscher Dr. Michael Neuber nimmt bei Fridays for Future eine große Enttäuschung und Ernüchterung wahr, seitdem die Grünen in der Regierung sind. Er rechnet mit mehr Zulauf bei Klimabewegungen und einer Intensivierung der Proteste, wenn die Grünen den Ansprüchen, die die Klimaaktivisten an sie haben, in den nächsten Monaten nicht gerecht würden.

Trotz der aktuellen Enttäuschung über die Politik der Ampel und die Grünen will der 16-jährige Klimaaktivist Luca Barakat weitermachen. "Wir machen Fridays for Future nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir die Hoffnung haben, dass die Politik bald einlenken wird."