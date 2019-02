vor 4 Minuten

Fridays for Future - Drei Kundgebungen in der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz gehen heute Schülerinnen und Schüler für das Klima auf die Straße. Demonstrationen und teilweise auch Schulstreiks unter dem Motto "Fridays for Future" sind in Regensburg, Amberg und Cham geplant.