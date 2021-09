Fridays for Future: Deutlich mehr Teilnehmer in Regensburg

Auch der Regensburger Ableger der "Fridays for Future" - Bewegung hat am Mittag für den Klimaschutz demonstriert. Zu einer Kundgebung am Domplatz kamen zunächst mehrere hundert Menschen zusammen – in der Regel mit Abstand und Maske. Bei dem anschließenden Demozug durch die Stadt waren nach Angaben eines Sprechers der Polizeiinspektion Regensburg-Süd "gute 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer" dabei, womöglich auch mehr.

Zum Artikel: So verlief der Klimastreik in ganz Bayern

Mehrere Straßensperrung wegen hoher Teilnehmerzahl

Es sei im Allgemeinen friedlich geblieben, wegen der höheren Teilnehmerzahl habe es jedoch mehr Straßensperrungen gegeben. Unter den Protestierenden waren viele Jüngere – allen voran Schüler - aber auch einige Ältere. Im Vorfeld hatte der örtliche Versammlungsleiter von "Fridays for Future", Simon Lachner, mit etwa 100 Demonstrierenden gerechnet.

"Wir fordern, dass mit Gesetzen ganz schnell intensive CO2-Einsparungen auf den Weg gebracht werden, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten, sonst geht alles den Bach runter", so Lachner im Interview mit dem BR.

Aktion bewusst kurz vor Bundestagswahl gesetzt

Die nächste Bundesregierung werde darüber entscheiden, ob Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen werde oder nicht, daher habe man sich für die Aktion so kurz vor der Bundestagswahl entschieden.

Viele der Demonstrierenden brachten Transparente, Fahnen und Pappschilder mit, auf denen zum Beispiel "Die Welt für Kinder nicht für Konzerne" oder "Rettet die Erde" stand. Außerdem skandierten sie unter anderem "Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut".

"Klimacamp" am Haus der Bayerischen Geschichte

Beginn der Kundgebung am Domplatz war um 11.15 Uhr. Im Anschluss setzte sich der Demozug Richtung Dachauplatz in Bewegung, danach ging es zu den St. Marien-Schulen. An beiden Orten gab es weitere Kundgebungen. Schlusspunkt war das Haus der Bayerischen Geschichte. Hier ist bereits seit über einer Woche ein sogenanntes Klimacamp der Bewegung aufgebaut. Dieses soll auch noch in den nächsten Tagen bestehen bleiben.

Auch in Weiden, Amberg, Cham und Neumarkt in der Oberpfalz gab es am Freitag "Fridays For Future" Demonstrationen, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern.