"Fridays for Future": Demos vor und nach Schulschluss

Schon seit mehreren Wochen steht der Freitag bei vielen bayerischen Schülern im Zeichen des Klimaschutzes. Unter dem Hashtag #FridaysForFuture verabreden sie sich über Whatsapp-Gruppen zu Demos. Sie lassen den Unterricht Unterricht sein und gehen stattdessen auf die Straße, um für eine saubere und lebenswerte Zukunft zu protestieren. Dem Aufruf folgen immer mehr junge Menschen.

"Fridays For Future" erstmals auch in Passau und Aschaffenburg

Am Freitag streiken erstmals auch Schüler in Passau und in Aschaffenburg. Die Polizei rechnet an beiden Orten mit je bis zu 500 Schülern und Studierenden. Um 11.30 Uhr treffen sie sich in Passau am Klostergarten. In Aschaffenburg geht es um 12 Uhr auf dem Stiftsplatz los.

#FridaysForFuture bayernweit

Auch in Regensburg, Amberg, Günzburg, Kempten, Dingolfing und Landau an der Isar gehen an diesem Freitag Schüler auf die Straße zum Demonstrieren statt ins Klassenzimmer.

Garmisch-Partenkirchener Schüler demonstrieren nach Schulschluss

Den Schülern in Garmisch-Partenkirchen ist die Umwelt ebenfalls wichtig. Auch sie wollen ein Zeichen setzen und freitags mitdemonstrieren. Allerdings schwänzen sie dafür nicht. Rund 2.000 Schüler wollen sich erst nach der sechsten Stunde zu einer Kundgebung auf dem Richard-Strauß-Platz versammeln.

"Wir lassen uns nicht vor den Karren der Münchner Freitags-Demonstration spannen", sagen die Schülersprecher des Werdenfels-Gymnasiums, Oliver Kühle und Sandro Thiele. Auch Schulen in Ettal und Murnau machen mit an der Demo nach Schulschluss.

Schulleiter verständnisvoll

Viele Schulleiter zeigen sich gegenüber den Schulschwänzern kulant. Vorausgesetzt, es geht den Schülern wirklich um Umweltschutz. Im Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau gibt es eigene Entschuldigungsformulare. Bringen Schüler sie mit der Unterschrift der Eltern mit, dürfen sie nach der vierten Stunde die Schule verlassen und auf die Demo gehen, erzählt Schulleiter Guntram Kraus.