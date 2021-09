Fridays For Future-Demos: Klimaproteste mit vielen Teilnehmern

Auch in Deggendorf hat es eine Kundgebung am Oberen Stadtplatz sowie einen Demonstrationszug durch die Innenstadt gegeben. Ein Polizist schätzte die Teilnehmerzahl der Kundgebung am Stadtplatz auf etwa 130 Teilnehmer. Mit Trommeln und Bannern machten die Deggendorfer Klimaaktivisten auf sich aufmerksam. Als Redner sprach unter anderem Georg Kestel vom Bund Naturschutz Deggendorf. Mehrere Polizeikräfte und Schaulustige sammelten sich um den Veranstaltungsort vor dem Alten Rathaus. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", skandierten die Demo-Teilnehmer anschließend bei einem Zug durch die Deggendorfer Innenstadt. Zwischenfälle gab es laut Polizei Deggendorf keine.

Verkehrsbehinderungen wegen vieler Demonstrationsteilnehmer

Die Fridays for Future-Initiative hatte auch in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut am Nachmittag zu einem "Klimastreik" in der Innenstadt aufgerufen. Neben einer Kundgebung in der Altstadt gab es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Nach Angaben der Stadt musste von circa 13.45 Uhr bis 16 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Stadtbuslinien wurden teilweise umgeleitet. Rund 250 Leute aller Altersklassen nahmen Schätzungen des BR zufolge an der Demo teil.

Der Sprecher der Fridays for Future-Bewegung in Landshut, Lorenz Herdeis, erklärte dazu: "Die Klimakrise ist da. In Deutschland und weltweit. Wir können uns keine vier Jahre "weiter so" mehr leisten. Darum fordern wir eine dezentrale Energiewende, Kohlestopp bis 2030 und eine Verkehrswende." Die Klimaaktivisten wiesen ausdrücklich darauf hin, dass sie parteiunabhängig seien.

Auch in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn werde es nach Angaben des Landratsamtes Rottal-Inn von 16 bis 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Betroffen sei unter anderem die große Ringstraße in der Innenstadt.