"Fridays for Future"-Demos in fünf niederbayerischen Städten

Am Nachmittag wollen die "Fridays for Future"-Aktivisten erneut auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Sie veranstalten den siebten globalen Klimastreik mit über 100 Aktionen allein in Deutschland. In Niederbayern beteiligen sich fünf Städte daran.

Kunstproteste mit Kartons und Kreide

Weil sich wegen der Corona-Pandemie nicht zu viele Demonstrierende auf einmal treffen dürfen, wurden die Veranstalter kreativ. In Regen im Bayerischen Wald wird es deshalb eine Kunstaktion mit leeren Kartons geben. Ab 14 Uhr werden selbst bemalte und beschriftete Kartons am Kurpark Pavillon aufgestapelt. Sie wurde vorher von Aktivisten gestaltet. Die leeren Kartons sollen "einen Haufen leerer Versprechungen" symbolisieren, so die Veranstalter.

Auch in Straubing ist ein sogenannter "Kunstprotest" geplant. Selbst gebastelte Schilder, Banner und Fahnen sollen demonstrieren, wie viele ohne Corona eigentlich anwesend wären, heißt es. Die Aktion wurde mit zwei Stunden auch in die Länge gezogen, damit nie zu viele Teilnehmende auf einem Fleck stehen. Am Theresienplatz geht es um 14.30 Uhr los.

In Landshut sind ebenfalls Kunst-Aktionen geplant. Die Organisatoren holen mit Fahrrädern selbst gestaltete Plakate oder Banner bei den Aktivisten ab und platzieren sie im gesamten Stadtgebiet. Außerdem sind die "Fridays for Future"-Anhänger aufgerufen ihre Bürgersteige mit Kreide zu bemalen oder Plakate an Zäune oder aus den Fenstern zu hängen.

In Vilsbiburg im Kreis Landshut wollen sich ab 13 Uhr Demonstranten an der Vilsbrücke treffen. Dort werden Kunstwerke zum Thema "Klimawandel - was bewegt dich?" aufgehängt. Es soll eine Art Kunst-Klima-Ausstellung werden.