Fridays for Future-Demos in Augsburg, Donauwörth und im Allgäu

Der Termin des zweiten internationalen Klimastreiks ist von den Schülerinnen und Schülern ganz bewusst gewählt. Denn sie wollen die Menschen dazu motivieren, am Sonntag zur Europawahl zu gehen und ein Zeichen zu setzen.

Klimapolitik soll europaweit Priorität haben

Die Klimakrise und ihre Folgen müssten zum Thema Nummer eins in der nächsten Legislaturperiode des EU-Parlaments werden, heißt es etwa von Seiten der Organisatoren des Protests in Augsburg. In der Fuggerstadt treffen sich die Demonstranten ab elf Uhr am Königsplatz zum Streik für eine bessere und nachhaltigere Klimapolitik.

Fridays for Future in ganz Schwaben

Aber auch in Donauwörth, Kempten und Lindau rufen die Schülerinnen und Schüler zum Protest auf. In Sonthofen treffen sich die Demonstranten nach der Schule um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Sie rufen Menschen jeden Alters zur Teilnahme an der Demonstration auf. Weltweit wird heute in über 107 Ländern protestiert – in Deutschland sind in über 250 Städten Fridays for Future-Demonstrationen geplant.