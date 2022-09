Fridays for Future-Demos auch in Niederbayern und der Oberpfalz

Weltweit sind am Freitag wieder Menschen einem Aufruf der Bewegung "Fridays for Future" gefolgt und sind für das Klima auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "PeopleNotProfit" waren in der Oberpfalz insgesamt drei Demonstrationen angemeldet worden.

Rund 350 Teilnehmer in Regensburg

Eine größere Kundgebung mit über 300 Teilnehmern fand in Regensburg statt. Auch in Amberg am Maltesergraben und in Weiden am oberen Markt gab es Klimaproteste.