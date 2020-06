Fridays for Future demonstriert in Nürnberg gegen Abwrackprämie

Auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg versammelten sich unter Einhaltung der Abstandsvorschriften rund 100 Aktivisten von Fridays for Future. Die Corona-Bewältigung müsse sozial und ökologisch vonstatten gehen, fordern die Klimaschützer. Deutschland habe bewiesen, dass Krisenmanagement möglich sei, so Rednerin Fabia Klein. Investitionen müssten demnach in den Klimaschutz fließen.

Ökologische Mobilität gefordert

Das Corona-Konjunkturprogramm darf nicht zum Lobbydeal werden, forderte Klein in Nürnberg. "Mit der Abwrackprämie unterstützt die Bundesregierung eine Industrie, die an ihren eigenen Abgasen erstickt", sagte Vincent Gewert, ein weiterer Redner. Er forderte eine ökologische und soziale Mobilität. An den Hauptverkehrsstraßen wohnten die Allerärmsten, so Gewert. Gemeinschaftliche Mobilität schütze sowohl das Klima als auch die Gesundheit der Menschen.

Hilfen für Autoindustrie in Groko umstritten

Die Bundesregierung will am Nachmittag ein umfangreiches Konjunkturpaket verabschieden, um der Corona-Krise entgegenzuwirken. Die Hilfen für die Autoindustrie sind in der Groko jedoch hoch umstritten. Die SPD lehnt eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor ab. Das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium plant der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Kaufprämien für Diesel und Benziner.

Bundesweite Demonstrationen

In vielen Städten protestieren Umweltschützer gegen eine mögliche Abwrackprämie. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert laut eigenen Angaben in rund 60 deutschen Städten, darunter neben Nürnberg auch in Bayreuth, München und Augsburg.