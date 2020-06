Fridays for Future demonstriert in Augsburg gegen Abwrackprämie

Am Montagmittag (2.6.2020) haben sich ca. 20 junge Menschen zu einer Demonstration von Fridays For Future in der Augsburger Innenstadt versammelt. Sie protestierten gegen die geplante Abwrackprämie für Autos und machten sich dafür stark, dass die Rettungsgelder "ökonomisch, ökologisch und sozial sinnvoll" verwendet werden, wie der Augsburger Fridays for Future-Sprecher Leon Überall im Gespräch mit dem BR betonte. Er nannte die Pläne für eine Abwrackprämie einen Schuss ins eigene Bein: "Es bringt nichts, jetzt die Wirtschaft zu retten, wenn sie dann in einigen Jahrzehnten völlig untergehen wird, weil sie nicht zukunftsorientiert ist".

Fridays for Future durfte nicht für die Demo werben

Die, gemessen an Zahlen früherer Demonstrationen der Fridays For Future-Protestbewegung, kleine Anzahl an Demonstranten führte Leon Überall auf die Vorgabe des Ordnungsreferates zurück, die Veranstaltung aus Sorge vor zu großen Menschenansammlungen nicht zu bewerben. Laut Polizei verlief die Demo ruhig, die Teilnehmer hielten den Mindestabstand ein.