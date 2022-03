Fridays for Future: Demonstrationen für Frieden und Klimaschutz

Coburg, Bamberg, Bayreuth, Hof und Forchheim: Auch in diesen Städten gehen am Freitag erneut Bürgerinnen und Bürger für den Klimaschutz auf die Straße. Sie folgen dem Aufruf zum zehnten globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future.

Die Aktion steht unter dem Motto #PeopleNotProfit. Bundesweit beteiligen sich laut Fridays For Future Ortsgruppen in 250 Städten und Gemeinden. Weltweit sind mehr als 1.000 Demonstrationen geplant. Die größte Veranstaltung in Bayern soll auf dem Münchner Königsplatz stattfinden. Alle Aktionen werden als Proteste für Frieden und Klimagerechtigkeit bezeichnet.

Kundgebungen und Demos nach Schulschluss

In Coburg treffen sich Schülerinnen und Schüler um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Anschließend soll sich ein Demonstrationszug über den Schlossplatz bis zum Bahnhof bewegen. Auch die Aktion in Bamberg startet um 13.00 Uhr. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz. In Bayreuth beginnt eine Demonstration um 14.00 Uhr auf dem Marktplatz. Zur selben Uhrzeit geht es auch in Hof los mit einer Kundgebung am Kugelbrunnen am Oberen Tor. Eine weitere Demonstration plant die Ortsgruppe in Forchheim. Sie startet um 14.30 Uhr im Le-Perreux-Park. Während den Demonstrationszügen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Fridays for Future: Wälder wichtiger als Kohletagebau

In einer Mitteilung schreibt Fridays For Future Forchheim: "Wir streiken, damit Menschenleben wichtiger werden als Gaskonzerne, Wälder wichtiger als ein Kohletagebau und gerechte Lebensverhältnisse wichtiger als die Gewinne einiger Autofirmen. Intakte Ökosysteme können wir nur durch sofortige Emissionsreduktion erhalten - es wird Zeit, dass auch die Regierung das versteht und endlich handelt!"

Aktionen von Fridays for Future heute weltweit

Die soziale Bewegung Fridays For Future wurde im Jahr 2018 von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg gegründet. Menschen auf der ganzen Welt haben sich ihr angeschlossen. In vielen Ländern wird es am Freitag Aktionen für den Klimaschutz geben.