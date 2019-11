"Fridays for Future"-Demonstrationen auch in Unterfranken

Auch in Würzburg findet ein Demonstrationszug statt. Die Stadt spricht von schätzungsweise 2.000 Teilnehmern. Die Auftaktkundgebung hat am Vormittag vor dem Hauptbahnhof begonnen. Der Zug bewegt sich vom Hauptbahnhof über den Haugerring zum Berliner Platz, von dort unter anderem über Theaterstraße, Juliuspromenade, Domstraße, Neubaustraße zur Abschlusskundgebung auf dem Residenzplatz. Die Stadt rechnet bis ca. 14 Uhr mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

"Gewaltige Änderungen für unsere Lebensräume"

Die Veranstalter der Würzburger "Fridays for Future"-Ortsgruppe verweisen darauf, dass sich gerade auch im trockenen Würzburg und in Unterfranken "gewaltige Änderungen für unsere Lebensräume" abzeichneten. Das Jahr 2019 habe gezeigt, "wie sich der Klimawandel auf unsere eigenen Breitengrade auswirken wird, und zum anderen, wie wenig der Ernst der Lage bisher von den Entscheidungsfindern unserer Welt begriffen wurde". Umso wichtiger sei es, "lautstark und zu Tausenden eine gründliche Überarbeitung des Klimapakets" zu fordern.

Haßfurt und Lohr demonstrieren ab dem frühen Nachmittag

Die "Parents for Future" in Haßfurt (Lkr. Haßberge) werden ab dem frühen Nachmittag am Regiomontanus-Gymnasium demonstrieren. Auch in Lohr (Lkr. Main-Spessart) wird nicht am Vormittag auf die Straße gegangen. Laut Ortsgruppe ist der Treffpunkt für die Demo ab 15 Uhr an der Lohrer Stadthalle – so sollen auch möglichst viele Erwachsene teilnehmen können. Die Gruppe rechnet nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Teilnehmern.

Kreative Lösung am Gymnasium Marktbreit

Eine besondere Regelung hat das Gymnasium Marktbreit (Lkr. Kitzingen) gefunden: Schüler, die an den Klimademonstrationen teilnehmen und deshalb Unterricht verpassen, holen diese Stunden nach. Dafür haben die Schüler selbst eine Umwelt-AG gegründet, die sich wöchentlich am Nachmittag trifft. "Nachdem die Schüler höchstens einmal im Monat oder alle zwei Monate an einer Demo teilnehmen, holen sie die verpasste Zeit locker wieder herein", erklärte Schulleiter Friedhelm Klöhr dem Bayerischen Rundfunk. An den "Fridays for Future"-Demonstrationen nehmen aus Marktbreit regelmäßig höchstens acht bis zwölf der knapp 600 Schüler teil.