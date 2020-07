vor 19 Minuten

Fridays for Future Demo in Nürnberg

Rund 100 Demonstranten sind am Freitag durch die Nürnberger Innenstadt gezogen. Es war die erste Demonstration der Gruppe seit der Corona-Krise in Nürnberg. Die Teilnehmer fordern, dass die Klimakrise nicht in Vergessenheit gerät.