Fridays for Future: Dauerhaftes Klimacamp in Nürnberger Altstadt

Mit einem dauerhaften Klimacamp will der Nürnberger Fridays-for-Future-Ableger zwischen Nürnberger Rathaus und Sebalder Platz auf die "katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise" aufmerksam machen. Die Dauermahnwache soll am Donnerstag um 11 Uhr beginnen, heißt es in einer Mitteilung der Klimaaktivisten. Unterstützt werden sie dabei vom Bündnis "Nürnberg for future".

Kritik an der Politik im Klimacamp von Fridays for Future

Ihre Mahnwache, die dem Vorbild von Klimacamps in anderen deutschen Städten folgt, will darauf aufmerksam machen, dass es die Politik generell versäumt habe, eine "radikale sozial-ökologische Transformation" einzuleiten. So beinhalte das im Juni beschlossene Konjunkturprogramm keine nennenswerten Klimaschutzmaßnahmen. Auch der Kohleausstieg 2038 kommt für die Klimaaktivisten viel zu spät.

Ausbau des Frankenschnellwegs sei ein "Steinzeitprojekt"

Auf lokaler Ebene werfen die Fridays-for-Future-Aktivisten der CSU und SPD unter anderem vor, das "Steinzeitprojekt Frankenschnellweg" durchdrücken zu wollen. Für das Klimacamp planen die Veranstalter verschiedene Vorträge, Filmvorführungen, Diskussionsrunden, Workshops und Aktionen