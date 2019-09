Fridays for Future: Bischof Oster verteidigt sich gegen Kritik

Der Passauer Bischof Stefan Oster verteidigt seine Teilnahme an der Fridays for Future-Kundgebung gegen Kritik aus Reihen der Jungen Union. "Ich mische mich nicht in Tagespolitik ein, beziehe aber Position, wenn es um Grundsätzliches geht", teilt Oster auf BR-Anfrage mit. Er habe sich aus zwei Gründen an der Kundgebung beteiligt: "Aus Schöpfungsverantwortung grundsätzlich und als Jugendbischof der Bischofskonferenz aus Respekt vor dem Engagement der jungen Menschen in diesem gemeinsamen Anliegen."

Ein "Like" vom CSU-OB-Kandidat

Oster weist gegenüber dem BR außerdem darauf hin, dass er auch aus Reihen der CSU Zustimmung bekommen habe. Sogar der Passauer CSU-Oberbürgermeister-Kandidat Georg Steiner habe sein Facebook-Statement zu Fridays for Future mit einem "Like" unterstützt, so Oster.

Bischof marschierte an der Spitze des Zugs

Bei der Fridays for Future-Kundgebung in Passau haben sich mehr als 5.000 Menschen beteiligt. Bischof Oster marschierte an der Spitze des Demonstrationszuges mit und trug dabei ein Transparent mit der Aufschrift "Act now!" ("Handelt jetzt!"). Kontrovers wird Osters Verhalten seit dem Wochenende im Internet diskutiert. Es gab viele Hundert Kommentare, die Mehrheit unterstützte dabei den Bischof.

JU-Funktionär nennt Osters Teilnahme "ungeheuerlich"

Der JU-Kreisvorsitzende Passau-Land, Stefan Meyer hatte scharfe Kritik an Oster geübt. Es sei "ungeheuerlich", dass der Bischof an einer Demonstration teilgenommen hätte, auf der "örtliche CSU-Mandatsträger auf Plakaten attackiert worden seien", sagte Meyer der Zeitung "Am Sonntag". Außerdem meinte er: "Ein Bischof hat sich aus der Politik herauszuhalten." Für den BR war Meyer für ein Statement bislang nicht zu erreichen.