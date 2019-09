Fridays for Future: Aufregung um Beteiligung von Bischof Oster

Dass sich der Passauer Bischof Stefan Oster beim globalen Klimastreik am vergangenen Freitag an die Spitze der Fridays-for-Future-Bewegung in Passau gesetzt hatte, gefiel nicht jedem. Der Kreisvorsitzende der Jungen Union Passau Land, Stefan Meyer, kritisierte den Bischof scharf und forderte ihn auf, sich aus der Politik herauszuhalten.

Viel Zustimmung für Bischof Oster

In Passau selbst erfährt der Bischof viel Zustimmung. Sogar der Passauer CSU-Oberbürgermeister-Kandidat Georg Steiner habe sein Facebook-Statement zu Fridays for Future mit einem "Like" unterstützt, so Oster gegenüber dem BR. Es gibt aber auch Stimmen, die die Aktion zumindest differenziert sehen:

"Natürlich hat auch der Bischof das Recht zu demonstrieren. Auf der anderen Seite vertritt er eine Institution. Da kann man also nicht letztendlich sagen, ob das jetzt Meinungsmache ist oder nicht." Passauer Bürger

Bedford-Strohm: Christlicher Glaube ist immer politisch

Wie politisch darf oder muss ein Bischof sein, darüber wird auch innerhalb der Kirchen immer wieder gestritten. Zum Beispiel, wenn es um die Seenotrettung geht. Die evangelische Kirche in Deutschland plant, ein eigenes Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Der evangelische Theologe Ulrich Körtner findet das problematisch. Durch die politische Positionierung verspiele die Kirche die Möglichkeit, eine "Mediatorrolle einzunehmen".

Entgegen dieser Auffassung steht die Einstellung, dass christlicher Glaube immer politisch ist und politisches Engagement einfordert. Deshalb ist es unter anderem aus Sicht des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm nur folgerichtig, als Kirche und auch als Bischof im politischen Bereich wirksam werden zu müssen.

Fridays for Future setzt sich für christliche Themen ein

Bedford-Strohm sieht in der Fridays for Future Bewegung zwei zutiefst christliche Themen aufgegriffen. Das erste Thema sei die Bewahrung der Natur, so der Landesbischof. Schon im ersten Buch Mose stehe "dass wir die Schöpfung bebauen und bewahren sollen, nicht sie zerstören."

"Und das zweite Thema ist Gerechtigkeit. Die Menschen auf der Welt, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind die ersten Opfer." Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Der evangelische Landesbischof nahm daher am globalen Klimastreik in München teil. Genauso wie in Passau sein katholischer Amtskollege Stefan Oster. Beide sind davon überzeugt, dass sie beim Thema Klimawandel nicht neutral bleiben können.