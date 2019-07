Fridays for Future am letzten Schultag in Fürth und Dinkelsbühl

Unter dem Motto "Wir wollen mehr als Schule schwänzen" organisieren die jungen Fridays-for-Future-Aktivisten den ersten Fürther Klimagipfel.

Workshops für Kinder und Jugendliche

Ab Freitag gibt es fünf Tage lang unterschiedliche Kurse für Kinder und Jugendliche, in denen sie lernen ihren Alltag umweltbewusster zu gestalten. Die Themen dabei sind zum Beispiel: Urban Gardening, Plastikkonsum, Fast Fashion und Umweltpolitik. Außerdem werden die jungen Aktivisten in Fürth Müll von den Straßen sammeln und ihre Anliegen bei einer Fahrraddemo kundtun. Der Klimagipfel findet im Kinder- und Jugendhaus Catch Up statt.

Podiumsdiskussion mit bayerischen Politikern

Am Montag bereiten die Schülerinnen und Schüler eine Podiumsdiskussion vor, bei der unter anderem Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD), die Fürther Landtagsabgeordnete Barbara Fuchs (Grüne) und der CSU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Dietmar Helm erwartet werden. Das Thema: Welche kommunalpolitische Maßnahmen sind für mehr Klima- und Umweltschutz nötig?

Stadt Fürth bald Klimaschutz-Stadt?

Die Stadt Fürth will sogenannte Klimaschutz-Stadt werden, das hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung entschieden. Den Klimanotstand, wie ihn Fridays for Future fordert, wollte die Stadt aber nicht ausrufen.

Erste Fridays-For-Future-Demonstration in Dinkelsbühl

Den letzten Schultag nutzen die Schüler in Dinkelsbühl für ihre erste Fridays-for-Future-Demonstration. Die Ortsgruppe der Bewegung will damit zeigen, dass ihnen in Dinkelsbühl genauso viel am Schutz des Klimas und der Erde liegt, wie anderen Jugendlichen aus dem Rest der Welt. Die Demonstration finden am Marktplatz vor dem Münster St. Georg statt.

Jeder soll angesprochen werden

Die Jugendlichen wollen laut der Mitteilung der Ortsgruppe bei der Demo mit Vertretern aller Bevölkerungsgruppen und jeden Alters diskutieren. Sie wollen auch mit Parteien, Verbänden und Vereinen ins Gespräch kommen.

Kein Schulschwänzen nötig

Die Demonstration sei extra auf einen Zeitpunkt nach dem offiziellen Schulschluss gelegt worden, damit kein Schulschwänzen dafür nötig sei, sagte Pia Schweitzer vom Dinkelsbühler Organisationsteam dem Bayerischen Rundfunk. Die Ortsgruppe erwartet demnach zu ihrer Auftaktveranstaltung bis zu 200 Teilnehmer.