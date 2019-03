FridaysforFuture: 500 Schüler zum Streik in Würzburg erwartet

Demos soll es heute in ganz Bayern geben. Von 11.00 bis 13.00 Uhr werden in Würzburg für einen Demonstrationszug vom Hauptbahnhof vor die Regierung von Unterfranken 500 Teilnehmer erwartet, so Mitorganisatorin Josefine Feiler. Am 18. Januar waren noch mehr als 1.100 Kinder und Jugendliche während der Unterrichtszeit auf die Straße gegangen.

Auch andere Formen des Protests sind möglich

Auch die, die aus Angst vor Sanktionen nicht auf die Straße gehen, sind aufgerufen, sich am internationalen Protesttag der Schülerbewegung zu beteiligen. So zeige grüne Kleidung heute Solidarität mit dem Schulstreik für das Klima. In Bezug auf die angedrohten Sanktionen sollen sich Sympathisanten zudem im Klassenzimmer symbolisch fesseln.

Mehr Verweise für "Fridays for Future"

Nur ein geringer Teil der Demonstrierenden habe beim letzten Schulstreik Verweise kassiert. Inzwischen aber hätten die Schulleiter "von oben" Druck bekommen, härter durchzugreifen, so Josefine Feiler. Die Liste der Schulen, die mit Verweisen drohen, sei inzwischen merklich länger geworden.

Schon vier "Fridays for Future" in Würzburg

In Würzburg ist das bereits die vierte Protestaktion der Bewegung "Fridays for Future". Am 8. Februar haben mehr als 300 Jugendliche außerhalb der Schulzeit demonstriert. Ein Aufruf für den 1. März hatte sich aber nur schlecht verbreitet, so Feiler, sodass die Demonstration öffentlich kaum wahrgenommen wurde.