06.09.2019, 06:41 Uhr

Fridays for Future: 24-Stunden-Mahnwache in Erlangen

Auch in den Ferien demonstrieren die Fridays for Future-Aktivisten: In Erlangen rufen sie heute (06.09.19) zu einer 24-stündigen Mahnwache auf. Das ist die sechste Aktion in den Ferien, wie die Organisatoren auf Facebook mitteilen.