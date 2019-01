Friday for Future: Kultusministerium will mit Schülern sprechen

In der Debatte um Klimademonstrationen während der Unterrichtszeit hat das bayerische Kultusministerium einige Schüler zum Gespräch geladen. Organisatoren der sogenannten "Friday for Future"-Demonstrationen berichteten, dass das Ministerium Schulen kontaktiert und teilweise bestimmte Schüler zum Gespräch gebeten habe. Das Ministerium bestätigte am Freitag, einige Schüler sowie Vertreter des gewählten Landesschülerrats eingeladen zu haben. Wann und wo das Gespräch stattfinden soll, sagte eine Sprecherin nicht.

Schüler im Kultusministerium sind keine offiziellen Friday-for-Furture-Vertreter

Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) sei es wichtig, mit der Schulfamilie im Dialog zu sein und Anliegen aufzunehmen, sagte die Sprecherin. Die Demo-Veranstalter betonen, dass die geladenen Schüler keine offiziellen Repräsentanten der Bewegung seien.

Friday-for-Future-Demos sind letzte Woche gestartet

Am Freitag vergangene Woche hatten sich Tausende Schüler in Bayern während der Schulzeit an Demonstrationen gegen die Klimapolitik beteiligt und damit auch Diskussionen um Schulverweise hervorgerufen. Auch am heutigen Freitag wird wieder unter dem Motto #FridayforFuture demonstriert.