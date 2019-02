Friday for Future: 1.200 Schüler in Aschaffenburg

"Fridays für Future" in Aschaffenburg: über 1.000 Teilnehmer

Offiziell angemeldet wurde die Demonstration von Niklas Wagener, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend. Der Aschaffenburger habe dies aber nur getan, weil er volljährig sei und die Jugendlichen bei ihrem Protest unterstützen wollen, so Wagener. Ihm sei es aber wichtig, dass die Demo eine Aktion der Schüler bleibe und nicht ein Projekt der Grünen sei.

Rund 300 Schüler in Würzburg im Streik

In Würzburg wo es am 18. Januar einen Schulstreik mit 1.100 Teilnehmern gegeben hatten, haben am heutigen Freitag (08.02.19) nach Polizeiangaben rund 300 Schüler ab 13.00 Uhr an einer Demonstration teilgenommen. Möglicherweise hätten es mehr sein können. Doch nach Angaben von Teilnehmern hatten in einem Würzburger Gymnasium zur gleichen Zeit rund 150 Schüler nachsitzen müssen, weil sie sich am 18. Januar an dem Schulstreik beteiligt hatten. Ein anderes Gymnasium hatte mit rund 50 Verweisen reagiert.