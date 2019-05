Fridays for Future: Weltweite Jugendproteste

Große Mobilisierung vor der Europawahl

Nach Polizeiangaben haben alleine in Nürnberg rund 2000 Menschen „Europawahl ist Klimawahl“ gefordert. In der Nachbarstadt Fürth waren es 300 Demonstranten. Auch in Erlangen gingen 650 Schüler und Studenten, Eltern, Lehrer und Wissenschaftler für eine konsequentere Klimapolitik auf die Straße. Dort starteten die Aktivisten anschließend auf dem Schlossplatz ein 24-stündiges Klimacamp mit Mahnwache und Vorträgen. Auch in der Residenzstadt Ansbach verlief die Demo mit 200 Teilnehmern absolut friedlich, so wie in den anderen Städten auch.

17.000 Menschen in Hamburg

Bundesweit haben sich zehntausende Menschen in mehr als 200 Städten beteiligt. In Hamburg demonstrierten der Polizei zufolge 17.000 vorwiegend junge Leute in der Innenstadt. In Köln waren es laut Veranstaltern 12.000. In Berlin haben sich ebenfalls Tausende Demonstranten am Brandenburger Tor versammelt. Bundesweit erwarteten die Organisatoren nach eigenen Angaben hunderttausende Teilnehmer zu ihren Klimastreiks.

Die Organisatoren hatten auch Erwachsene aufgerufen, sich zu beteiligen. In einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung" schreiben sie, der Kampf gegen die Erderwärmung sei keine Aufgabe für eine einzelne Generation. Gleichzeitig beklagen sie die Untätigkeit der Politik. Inzwischen demonstrieren auch Eltern für eine strengere Klimapolitik ("Parents for Future"), außerdem Lehrer ("Teachers for Future") und Wissenschaftler ("Scientists for Future").