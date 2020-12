Freyunger Hotelchefin spricht mit Steinmeier

Heute spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erstmals per Videokonferenz mit Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland. In dieser sogenannten "Bürgerlage" will er von ihnen wissen, wie es ihnen in der Pandemie geht. Unter den sieben ausgewählten Bürgern, die mit Steinmeier reden können, ist auch eine Frau aus Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau: Katrin Andres.

Bundespräsident Steinmeier war 2018 zu Gast in Freyung

Mit ihrem Ehemann führt sie den Gasthof zur Post in Freyung. Es ist das Hotel, in dem der Bundespräsident vor zwei Jahren bei seiner Sommerreise für eine Nacht untergebracht war. Offenbar haben die Gastgeber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Bundespräsidialamt hatte sich von sich aus bei Familie Andres gemeldet. "Ich fühle mich sehr geehrt. Bin aber auch aufgeregt", sagt Katrin Andres dem BR. Andererseits habe sie den Bundespräsidenten als bodenständigen und höflichen Mann erlebt. "Das nimmt mir die Angst."