Freyung-Grafenau: Landrat Gruber hofft auf baldige Impfpflicht

Sebastian Gruber, CSU-Landrat im Landkreis Freyung-Grafenau, in dem die Erstimpfquote bei 60,5 Prozent liegt, hofft auf eine baldige Impfpflicht in Deutschland. Dass Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in der Debatte Malusregelungen für Ungeimpfte ins Spiel gebracht hat, hält er zum jetzigen Zeitpunkt für falsch.

Lager werden so noch weiter getrennt

Wie Sebastian Gruber dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage sagte, könnten die Aussagen von Gesundheitsminister Holetschek dazu beitragen "die Lager noch weiter zu trennen, als sie ohnehin schon getrennt sind. Das tut der Debatte um die Impfpflicht nicht gut." Erstmal müsse der Staat klären, ob die Impfpflicht komme, ob und wie ein Impfregister erstellt werde und welche Instrumente der Staat dann für Ungeimpfte habe. Erst dann könne über weitere Maßnahmen diskutiert werden.

Landrat Gruber sieht Beitragserhöhung skeptisch

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat vorgeschlagen, bei Verstößen gegen die geplante allgemeine Impfpflicht nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen, wie höhere Beiträge oder Streichung des Krankengelds. Landrat Sebastian Gruber kann diesen Vorschlägen grundsätzlich etwas abgewinnen. Krankengeld zu streichen oder Covid-Patienten zur Beteiligung an den Behandlungskosten zu verpflichten, hält er für angemessen. Krankenkassen-Beiträge zu erhöhen, sieht er hingegen skeptisch.

Auch KBV-Chef gegen Holetscheks Malusregelungen

Auf die Vorschläge von Gesundheitsminister Holetschek reagierte auch Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Dieser lehnt höhere Krankenkassenbeiträge für Impfunwillige und Impfgegner strikt ab. "Die solidarische gesetzliche Krankenversicherung mit über 100-jähriger Geschichte kennt keine risikoadaptierten Prämien", so Gassen.