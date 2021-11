Freyung-Grafenau: Landrat begrüßt strengere Corona-Regeln

Der Landrat des Kreises Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), hält die verschärften Corona-Maßnahmen im Freistaat für "zwingend notwendig". Das sagte er im Interview mit dem BR. Er fände es aber sinnvoller, wenn es eine einheitliche Linie gäbe - also bei den geplanten strengeren Regeln keine Unterscheidung zwischen Hotspots und dem Rest Bayerns gemacht würde.

Gruber: "Die Lage ist katastrophal"

Der Landkreis Freyung-Grafenau hat am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) mit 1564,7 bundesweit den höchsten Inzidenzwert. Die Lage sei "katastrophal", so Gruber. "Unsere Kliniken und die Intensivkapazitäten sind nahe am Kollaps, es gibt schon einzelne Verlegungen in andere Regierungsbezirke."

Unterdurchschnittliche Impfquote im Kreis

Die Impfquote im Landkreis liegt laut Gruber aktuell bei rund 57 Prozent und ist damit unter dem bayernweiten Durchschnitt von derzeit 66 Prozent. Es sei zwar ein "Run" auf Impfungen zu erkennen, dabei gehe es aber häufig um Auffrischungsimpfungen. Bei den Erstimpfungen würden weiter nur kleine Schritte passieren. Deswegen appelliert Landrat Gruber nochmal eindringlich an die gesamte Landkreisbevölkerung, sich impfen zu lassen.

Keine vorgezogenen verschärften Maßnahmen

Gründe für die mangelnde Impfbereitschaft im Landkreis kann Gruber nicht genau benennen. Es gebe eine kleinen Teil der Bevölkerung, der der "Querdenker"-Bewegung zuzuordnen sei, andere würden diverse Gründe angeben, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Einer Impfflicht steht der Landrat von Freyung-Grafenau generell "offen" gegenüber. Die Entscheidung darüber sollte jedoch möglichst bald gefällt werden, so Gruber.

Trotz der hohen Inzidenzzahlen werde es im Landkreis Freyung-Grafenau keine vorgezogenen verschärften Maßnahmen vor Mittwoch geben, sagt er. Die betreffenden Branchen bräuchten im Sinne der Schließungen auch eine Vorlaufzeit.