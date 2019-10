Freyung: "Bunte Schüler" gegen Fremdenhass

Um Punkt zwölf Uhr werden ihre Arme in die Schnelle höhen, in ihren Händen bunte Schulordner. 1.600 Schüler wollen aus Freyung mit den bunten Heften und Ordnern über ihren Köpfen ein Zeichen für Toleranz und Offenheit und gegen Rassismus setzen.

Für Toleranz und Vielfalt

Ein großes buntes Bild soll entstehen und zeigen: An den Schulen in Freyung wird Toleranz und Vielfalt gelebt. Bereits vor dreieinhalb Jahren gab es so eine Aktion am Gymnasium in Freyung. Anlass waren damals rechte Schmierereien an den Wänden des Schulgebäudes.

"Wir sind bunt" - gegen AfD-Kundgebung

Als vor wenigen Wochen eine AfD-Kundgebung samt Gegendemo in Freyung stattgefunden hatte, erinnerten sich einige Schüler an die "Wir sind bunt"-Aktion von damals und wollten sie jetzt wiederholen: anlässlich des Tags der Deutschen Einheit.

Zehn Minuten gegen Rassismus

Heute schließen sich den Gymnasiasten auch Mittel- und Realschüler an. Zehn Minuten lang wollen sie im Schulstadion ihre bunten Ordner und Hefte über ihre Köpfe halten.