Freyung bekommt Polizeiakademie

Jetzt steht es wohl endgültig fest: Die Stadt Freyung bekommt eine Polizeiakademie. Die Zusage kam von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der CSU-Bezirksvorstandssitzung am Wochenende in Rottersdorf (Lkr. Dingolfing-Landau).

In Freyung wird eine Einrichtung mit 160 Seminarplätzen für Polizeianwärter entstehen. Dazu kommt ein Trainingszentrum für Spezialkräfte der Bayerischen Polizei. Laut Bezirkschef Andreas Scheuer (CSU) hätten die Stadt Freyung, der Landkreis Freyung-Grafenau und die Gewerkschaft der Polizei bereits ein Konzept erarbeitet, bei dem auch die Bundeswehr in Freyung miteinbezogen worden sei. Neben den Investitionen fließe damit auch langfristig Kauf- und Wirtschaftskraft in die Region, so Scheuer.

Die Staatsregierung hatte sich bereits vor zwei Jahren auf einer Kabinettsklausur für eine Polizeiakademie im Bayerischen Wald entschieden. Seither wurden aber immer wieder Zweifel laut, ob die Einrichtung tatsächlich nach Freyung kommt.