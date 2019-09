vor 20 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Freyung: Abbruch der ehemaligen Gesa-Klinik hat begonnen

Jetzt ist es so weit: Die Gesa-Klinik in Freyung wird abgerissen. Bagger und Radlader werden in den nächsten Wochen Platz für die Landesgartenschau 2022 machen. Die Baufirma übernimmt die Abrisskosten und zahlt dafür 8,2 Millionen Euro.