Freundschaftsanfrage: Künstler trifft Pflegemanagerin

Großformatige Malereien in knalligen Farben schafft der Künstler Momoshi, bürgerlich heißt der 48-Jährige Peter Herr. Sein aktueller Auftrag ist es, die Räume eines neuen Hostels in Fürth auszugestalten. Seine Werke in knalligen Farben sind inspiriert von zahlreichen Reisen. Wenn es ihm in Nürnberg zu eng wird, verbringt er einige Tage in Berlin.

Unabhängigkeit versus Bodenständigkeit

Isabel Lindner ist weniger unabhängig. Ihre drei Kinder wollen versorgt sein, außerdem hat sie einen anspruchsvollen Vollzeitjob. Die gelernte Krankenschwester managt die Ausbildung der Pflege im Klinikum Nürnberg, rund 130 Auszubildende sind in dem großen Klinikbetrieb beschäftigt. Organisationstalent hat die quirlige 35-Jährige auf jeden Fall. Isabel Lindner liebt ihren Job und packt zu, wo es nötig ist.

Inspiration in der Welt

Peter Herr ist in Ungarn geboren, er lebte schon in Algerien und Spanien. Als Streetart-Künstler reist Momoshi rund um den Globus. Der Lebensmittelpunkt des ruhigen, ausgeglichen wirkenden Künstlers ist trotzdem in Nürnberg. Es gebe tausend bessere Städte, New York, Berlin, doch zum Leben zieht es ihn immer wieder nach Franken. "Wahrscheinlich finde ich es hier so gemütlich", sagt Momoshi, der seit einigen Jahren erst von seiner Kunst leben kann.

Zu Hause in Nürnberg

Auch für die 35-jährige Isabel Lindner ist Nürnberg inzwischen zur Wahlheimat geworden. Ihr Alltag ist straff durchorganisiert, das Homeoffice direkt neben dem Frühstückstisch. "Aufstehen wenn möglich vor den Kindern, schon mal den Rechner hochfahren, Frühstück zubereiten, und dann die Kinder irgendwie beschäftigen." Pausen gibt es selten - zur Entspannung fährt Isabel Lindner, so oft es geht, mit den Kindern auf dem Lastenfahrrad in den Schrebergarten.

Begegnung im Schrebergarten

Dort besucht sie der Künstler Momoshi, beim Kickerspiel erzählen sie sich gegenseitig aus ihrem Leben. "Ohne euch Pflegekräfte wäre es eine andere Welt", sagt der Künstler anerkennend, während die drei Kinder nebenbei herumturnen. Beim Gegenbesuch in der fast fertig gemalten Hostel-Lobby ist Isabel beeindruckt. Sie hatte mit Kunst noch wenig zu tun. "Jetzt habe ich die Wand schon so lange angeschaut, und immer noch etwas Neues entdeckt."

In die Welt des anderen – Kulturhauptstadt 2025

In der vierten Folge der Social-Media-Serie #Freundschaftsanfrage des BR-Studio Franken verbringen Künstler Momoshi und Pflegemanagerin Isabel Lindner einen Tag gemeinsam. Die Social-Media-Serie #Freundschaftsanfrage greift das Motto von Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 auf, das ein "Miteinander als Ziel" ausgibt – ein Miteinander von Menschen aus mehr als 160 Nationen, die in Nürnberg leben. Können die beiden dem Leben des anderen etwas abgewinnen?