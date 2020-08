Freundschaftsanfrage: Klima-Aktivist trifft Influencerin

Sie könnten kaum gegensätzlicher sein. Vincent Gewert engagiert sich seit eineinhalb Jahren für Fridays for Future. Acelya de Rosa hat eine halbe Million Abonnenten auf Instagram. Vincent hat aus Überzeugung fast nur Second-Hand-Klamotten im Schrank und nutzt kein Instagram. Acelya liebt und präsentiert Mode, reist durch die Welt und präsentiert neue Outfits auf Instagram. Zwei Menschen aus Nürnberg, aber zwei Menschen aus komplett unterschiedlichen Welten. Ob sie trotzdem Freundschaft schließen, wenn sie einen Tag miteinander verbringen?

Influencerin demonstriert fürs Klima, Klima-Aktivist unterwegs auf Instagram

In der ersten Folge #Freundschaftsanfrage taucht Vincent in die bunte Instagram-Welt von Acelya ein. Acelya wiederum nimmt an ihrer ersten Klima-Demonstration teil. Was sie voneinander lernen und am Ende des Tages übereinander denken, das zeigt der neunminütige Film, der am Sonntag, 9. August 2020 um 10.30 Uhr im Instagram-Kanal BR Franken und im Facebook-Kanal BR Franken publiziert wird.

#Freundschaftsanfrage greift Nürnbergs Bewerbungsmotto "Miteinander" auf

Die neue Social-Media-Serie #Freundschaftsanfrage greift das Motto von Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 auf, das ein "Miteinander" als Ziel ausgibt – ein Miteinander von Menschen aus mehr als 160 Nationen, die in Nürnberg leben. In den Beiträgen der Reihe verbringen jeweils zwei ausgewählte Protagonistinnen und Protagonisten aus verschiedenen Nürnberger Communities gemeinsam einen Tag, gewähren Einblick in ihr Leben und treffen mit ihren unterschiedlichen Biografien, Lebensphilosophien, Vorlieben und Abneigungen aufeinander.