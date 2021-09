Freunde machen Spritztour mit dem Bagger durch Bamberg

Vier junge Männer haben in Bamberg einen Bagger von einer Baustelle geklaut und damit eine Spritztour durch die Innenstadt unternommen. Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend, dass die Männer mit dem Gefährt in der Fußgängerzone unterwegs seien. Die Beamten konnten die Vier kurze Zeit später in der Innenstadt antreffen, der Bagger stand da aber bereits wieder auf der Baustelle.

24-Jähriger lenkt Bagger, Freunde fahren auf der Schaufel mit

Die Verdächtigen stritten die Tat zunächst ab. Später gaben sie jedoch zu, dass ein 24-Jähriger den Bagger gefahren habe und die anderen drei Freunde auf der Baggerschaufel mitfuhren.

Die Wegstrecke, die die Heranwachsenden inklusive der Rückfahrt zur Baustelle zurückgelegt hatten, schätzt die Polizei auf etwa 600 Meter. Die jungen Männer seien leicht alkoholisiert gewesen, hätten ein Fahrzeug, so sie nicht mehr in der Probezeit sind, grundsätzlich aber noch steuern dürfen.

Polizei ermittelt wegen einer ganzen Reihe von Verstößen

Sie müssen sich nun wegen allerlei Vergehen verantworten. So werde unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, unerlaubter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sollte sich ergeben, dass andere Verkehrsteilnehmer durch den Bagger behindert wurden, könne es sich zudem um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handeln, so ein Sprecher auf Nachfrage des BR. Ermittelt werde zudem, ob die Freunde auf der Baggerschaufel nur mitfuhren, oder den Fahrer zu der Tat animiert und sich so gemeinschaftlich strafbar gemacht hätten.

Jugendliche besorgen sich im Vorfeld Schlüssel für Bagger

Erschwerend hinzu kommt für die jungen Männer, dass sie die Aktion offenbar von langer Hand geplant hatten. So hatten sie sich nach Angaben der Polizei im Vorfeld einen Schlüssel für den Bagger besorgt.