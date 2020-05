Astrid Freudenstein will zweite Bürgermeisterin in Regensburg werden. Das teilte sie dem BR auf Anfrage mit. Sollte sie gewählt werden, würde Freudenstein ihr Mandat im Deutschen Bundestag umgehend niederlegen.

Nominierung Freudensteins gilt als gesichert

Wie Freudenstein mitteilte, hatte sie bereits am vergangenen Montag vor ihrer Fraktion erklärt, sich für das Amt der Bürgermeisterin zur Verfügung zu stellen. Am heutigen Abend wird die Regensburger CSU-Fraktion ihren Kandidaten nominieren. Eine Wahl Freudensteins gilt als gesichert. Am Donnerstag ist dann die konstituierende Sitzung des Regensburger Stadtrats angesetzt.

Voraussichtlich "Konservative Koalition" in Regensburg

Freudenstein war in der Stichwahl im März nur knapp gegen Maltz-Schwarzfischer gescheitert (50,7 zu 49,3 Prozent). Im Regensburger Stadtrat hat die CSU 13 Sitze, die SPD um Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer nur sechs. Zusammen mit der FDP, den Freien Wählern und der CSB wird sich daraus voraussichtlich eine sogenannte konservative Koalition bilden, die dann über insgesamt 26 Stimmen verfügt, also eine Stimme Mehrheit.