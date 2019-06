"Freudenschüsse" auf türkischer Hochzeit - Polizei ermittelt

München: Mit Autokorso und Bußgeldbescheiden ins Eheglück

Auch in München schlug am Sonntagnachmittag eine türkische Hochzeitsgesellschaften über die Stränge. Hier lösten Teilnehmer eines Autokorsos im Petueltunnel mit quietschenden Reifen Rauchalarm aus und blockierten die Zufahrt zum Platz an der Oper. Die Polizei verhängte Bußgelder gegen mehrere Fahrer.

Ausufernde Hochzeitsfeiern: 34 Einsätze im letzten Jahr

Nach diesen beiden ausufernden Feierlichkeiten am Pfingstsonntag hat das Münchner Polizeipräsidium auf Nachfrage bekanntgegeben, dass Einsatzkräfte in den letzten zwölf Monaten insgesamt 34 Mal im Zusammenhang mit Hochzeitsfeierlichkeiten ausgerückt sind. Dabei kam es aber nur in drei Fällen zu Beanstandungen, also Anzeigen oder Bußgeldern.

Keine Angaben machte die Polizei zur jeweiligen Nationalität der Feiernden. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von Mai 2018 bis heute. Der Münchner Fall vom Wochenende ist dabei bereits berücksichtigt, der Fall in Erding dagegen nicht, weil er in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord fällt.