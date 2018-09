Freude über geglückten Ariane-Start auch in Augsburg

Der 100. Start der Ariane-5-Rakete war um 0.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. Der Auftrag: Zwei Telekommunikationssatelliten ins All transportieren.

Feier bei MT Aerospace zum Jubiläumsstart

Der geglückte 100. Start wird heute auch im Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace mit der Belegschaft gefeiert, so ein Sprecher des Unternehmens. Denn mit dem Jubiläums-Start sei ein wichtiger Meilenstein für die europäische Raumfahrt gelegt worden, so hieß es weiter. MT Aerospace in Augsburg sei als wichtiger Produktionsstandort für den Bau großer Raketenkomponenten der Ariane 5 zuständig und trage somit maßgeblich zum bedeutenden Erfolg des Projekts bei.

„Am Bau der Ariane-Raketen sind wir seit der ersten Stunde im Jahr 1973 beteiligt. Unsere Arbeitsanteile konnten wir seither stetig steigern.“ Hans J. Steininger, Vorstand der MT Aerospace

Zwei missglückte Ariane 5-Starts

Allerdings lief nicht jeder Start der Ariane 5 erfolgreich ab. Beim ersten Start im Jahr 1996 kam die Rakete vom Kurs ab und explodierte. Und im Jahr 2002 musste eine Rakete im Flug gesprengt werden. Seitdem gilt die Rakete Ariane 5 aber als sehr zuverlässig.

Auch die Ariane 6 wird zum Teil in Augsburg produziert

MT Aerospace ist auch mit der Produktion von Bauteilen für die Nachfolgeraketen Ariane 6 beauftragt. Das Unternehmen beschäftigt 700 Mitarbeiter an den Standorten Augsburg, Mainz, Cagliari (Italien) und Kourou (Französisch-Guayana) und ist eigenen Angaben zufolge mit einem Arbeitsanteil von rund 10 Prozent größter Zulieferer außerhalb Frankreichs für das Ariane-Programm