Freude statt Leistung - so gelingt Inklusion durch Fußball

Daniel hält einen Fußball in der einen, ein Trikot in der anderen Hand: "Dann können wir den wirklich behalten? Geil!" Sport macht Spaß und bringt Menschen zusammen. Wie das gut klappt, das zeigen drei begeisternde Fußballer aus München und Mühldorf.

Inklusion im Fußballcamp

Daniel ist mit dabei beim Fußballcamp bei der Stiftung Ecksberg im Landkreis Mühldorf. Für ihn und die anderen Teilnehmer, die hier in der Einrichtung für Menschen mit Handicap leben und arbeiten, ist es ein ganz besonderer Tag. Denn gleich trainieren sie zusammen mit vier Trainern, zwei davon vom SV Wacker Burghausen.

Corona in Pflegeeinrichtungen: endlich wieder Besuch und Sport

"Klar, ich freu mich aufs Fußballtraining. Vor allem wegen Covid19. Da war hier gar nichts los. Kein Training, nichts", sagt Daniel. Die anderen stimmen ihm zu. Sie alle hatten eineinhalb Jahre nur wenig Besuch. Da kommt das Training vom Kick & Fun-Fußballcamp gerade recht.

Alle sollen Spaß am Fußball spielen haben

Tobias Neudecker ist Teil vom "Kick & Fun"-Fußballteam, zusammen mit Daniel Häusler und seinem Bruder Richy Neudecker, der für den Drittligisten TSV 1860 München spielt. Die drei jungen Männer aus Mühldorf und München trainieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern organisieren eben auch Camps für Kinder.

Immer unter dem Motto: Fußball ist für alle da. Bei ihnen soll es nicht um Leistung gehen, sondern um Spaß. Egal ob Mädchen oder Junge, ob Fußball-erfahren oder nicht - jeder soll mitmachen können, sagt Daniel Häusler: "Vom Niveau her ist alles dabei und wir teilen die Leute in Gruppen ein, damit jeder was mitnimmt und auch jeder Spaß hat." Gerade im Behindertensport gibt es viel zu wenig Angebote.

Jeder kann mitmachen - ob mit oder ohne Handicap

Manche können nicht so gut rennen, andere wiederum nicht so gut hören oder haben eine geistige Behinderung. Dass jeder beim Fußball-Camp mitmachen kann, ist Teil des Konzepts. "Meistens haben Menschen mit besonderen Fähigkeiten auch nicht die Chance, mit anderen Leuten einfach in Kontakt zu kommen", sagt Häusler. Das wolle sein Team ermöglichen: Mit den Trainern etwa, die alle professionell in einem Verein arbeiten.

Training mit Profis

Beim Fußballcamp in Mühldorf haben die Organisatoren noch zwei Trainer vom SV Wacker Burghausen mit dazu geholt. Sie geben Tipps beim Passen, beim Freistoß, bei der Technik allgemein. "Hier steht man selbst immer vor der Herausforderung, die Übungen anzupassen auf die Fähigkeiten der Teilnehmer." Das klappe fast immer ganz gut. Im nächsten Jahr wollen sie das Angebot für Menschen mit Behinderung noch ausbauen - und am Ende auch ein Turnier zwischen den Mannschaften ihrer Fußballcamps veranstalten.