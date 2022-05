Freude schenken: Sportwagenfahrt für Kinder mit Behinderung

Am Sonntag laden Sportwagenfahrerinnen und -fahrer aus Mittelfranken chronisch kranke, trauernde oder Kinder mit Behinderung aus Oberfranken zu einer Ausflugsfahrt ein. Das hat der Veranstalter Sportwagencharity e.V. Nürnberg mitgeteilt.

15 Sportwagen bereit für einen Ausflug

In Wirsberg im Landkreis Kulmbach stehen 15 seltene und PS-starke Sportwagen für eine halbstündige Rundtour bereit. 38 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren haben sich für eine der kostenlosen Touren angemeldet. Sie gehören zur Amalstiftung, der Trauergruppe des Hospizvereins Hof und den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Hof.

Kinder dürfen im Ferrari oder McLaren mitfahren

Am Hotel Reiterhof in Wirsberg können die Kinder als Beifahrerin oder Beifahrer zum Beispiel in einen Ferrari Testarossa oder einen McLaren 720S einsteigen. Die Autos werden den Kindern und Jugendlichen zugelost. Sowohl die Fahrer als auch weitere Helferinnen und Helfer des Vereins Sportwagencharity Nürnberg sind ehrenamtlich im Einsatz.

Erste Charity-Aktion in Oberfranken

Der Verein Sportwagencharity e.V. Nürnberg bietet diese Ausflüge erstmals in Oberfranken an. Dreimal waren die Fahrerinnen und Fahrer bereits in Mittelfranken für Kinder mit Behinderung aktiv.