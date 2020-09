Freude in Gerolzhofen: Ukrainische Familie kommt zurück

"Die Freude ist riesig groß, ich kann nicht beschreiben, wie glücklich wir sind", sagt Mutter Kateryna. Bis zuletzt habe die Familie daran gezweifelt, dass die Ausreise möglich wird. "Danke an alle in Gerolzhofen, die uns geholfen haben. Es ist einfach ein Wunder für uns." Möglich machte die Rückkehr vor allem ein Team aus engagierten Menschen in dem Steigerwaldort, die in den vergangenen Monaten alle benötigten Papiere für die Rückkehr besorgten. Dazu gehörte unter anderem ein Arbeitsvertrag für Vater Andrii bei einem Gerolzhöfer Verpackungsunternehmen, bei dem er schon vorher arbeitete, und ein Ausbildungsvertrag für Kateryna zur Verkäuferin beim ansässigen Modehaus.

Tochter Sophia freut sich auf Schule und frisches Wasser

Viele Familien hatten außerdem wie von den deutschen Behörden gefordert zugesagt, im Notfall finanziell für die Familie einzuspringen. Davon will die Familie aber nichts wissen. Schließlich hatte sie vor ihrer Ausreise mehrere Jahre ohne finanzielle Unterstützung mit eigener Arbeit in Deutschland gelebt. Tochter Sophia hat ihre gesamte Schulzeit in Deutschland verbracht und zuletzt mit gutem Erfolg die Realschule besucht, an die sie jetzt auch zurückkehrt. Sophia sagte bei ihrer Rückkehr, sie freue sich jetzt vor allem auf die Schule, ihre Freunde - und auf frisches Wasser, ergänzt sie lachend.

Landtagsabgeordnete setzte sich für Rückkehr ein

Die Rückkehr der gut integrierten Familie wurde auch von politischer Seite unterstützt, etwa von der Kitzinger Landtagsabgeordneten Barbara Becker (CSU). Die Familie war 2014 wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen aus ihrem Heimatland geflüchtet. Der gläubige Christ Andrii sollte damals ihren Angaben zufolge zum Militär eingezogen werden, wollte aber nicht als Soldat auf seine Landsleute schießen. Jetzt muss die Familie noch auf die Ergebnisse ihres Corona-Tests warten und einige Tage in Quarantäne verbringen. Dann dürfen alle drei wieder in die Schule, zur Arbeits- und Ausbildungsstelle.