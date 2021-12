Gebrannte Mandeln und Glühwein für die Corona-Intensivstation

Eine Weihnachtsfeier gibt es für das Pflegepersonal des Klinikums rechts der Isar in München dieses Jahr nicht. Dafür ist die aktuelle Lage zu angespannt. Auf der Corona-Intensivstation arbeiten die Pflegekräfte am Limit. Aber zumindest ihre Pause oder den Feierabend können sie sich nun mit gebrannten Mandeln versüßen. Denn diese Woche hat sie eine leckere Spende erreicht.

Mandelverkäufer und Söder bei "jetzt red i"

Markus Kaiser ist als "Mandelhans" zu dieser Jahreszeit normalerweise mit mehreren Ständen auf den Weihnachtsmärkten unterwegs. Doch wegen Corona fallen diese aus und er bleibt auf einem Großteil der Ware sitzen, vieles müsste er sogar wegwerfen. Deswegen hat er einige Kanister Glühwein, Punsch und zwei große Kisten gebrannte Mandeln jetzt an die Münchner Corona-Intensivstation gespendet.

Die Idee dazu kam ihm im Rahmen der Sendung "jetzt red i" im BR Fernsehen vor zwei Wochen. Damals hat er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) mit den Sorgen der Schausteller konfrontiert. Ebenfalls zu Gast in der Sendung war die Pflegeleiterin der Covid-Intensivstation am Klinikum rechts der Isar, Carolin von Ritter-Zahony, die ihrerseits von Söder eine Aufwertung ihres Berufes forderte. Zwei Branchen, die in der Corona-Pandemie besonders unter Druck stehen - und sich jetzt gegenseitig helfen.

Wertschätzung der Pflegeberufe

"Es ist eine kleine Wertschätzung den Leuten gegenüber", sagt Markus Kaiser mit Blick auf die Beschäftigten im Klinikum. Auch ihm wurde in diesem Krankenhaus schon einmal das Leben gerettet - allerdings noch vor der Corona-Pandemie.

Gerade diese Wertschätzung habe nach dem anfänglichen Applaus schnell nachgelassen, bedauert Carolin von Ritter-Zahony. Entsprechend glücklich ist sie über die Mandel-Spende. "Das kommt super an, vor allem wenn man merkt, dass es so sehr von Herzen kommt. Uns freut das gerade total", sagt sie und lacht. Dann schiebt sie mit einer Kollegin den Wagen mit den Süßigkeiten schnell zurück ins Krankenhaus - denn viel Zeit für Gäste haben sie nicht.

"Mandelhans" macht 80 Prozent weniger Umsatz

Auch der "Mandelhans“ macht sich mit seinem Lieferwagen wieder auf den Weg. Über einen Onlineshop und Bestellungen von Firmen konnte er einen Teil des Verlustes auffangen. Doch die Weihnachtsmärkte fehlen, vor allem, nachdem im Sommer bereits die Volksfeste abgesagt wurden. Rund 20 Prozent seines normalen Umsatzes macht er im Moment, statt 14 Beschäftigten hat er nur noch vier. Sein Stand steht jetzt auf dem Gelände einer Tankstelle in Sauerlach.

Und wie hat Söder reagiert?

Immerhin eine seiner Forderungen in der Sendung an den Ministerpräsidenten hat das bayerische Kabinett inzwischen umgesetzt. Schausteller und Marktleute, die wegen der Absage der Weihnachtsmärkte Einbußen haben, können 1.500 Euro monatlichen Unternehmerlohn erhalten. Im Januar soll dieser laut Markus Söder erstmals ausbezahlt werden, noch im Dezember könne der Antrag gestellt werden.

Für Markus Kaiser war sein Auftritt in der Sendung also ein Erfolg. "Ich habe vielleicht noch das letzte Schnippchen dazu getan, dass er sich da nicht mehr rauswinden konnte", sagt der Mandelverkäufer. "Aber es ist die kleinste Hilfe, die sie uns anbieten konnten. Da muss noch viel mehr kommen, damit diese Branche überleben kann." Wirklich helfen würde seiner Meinung nach die finanzielle Unterstützung in Form einer November- und Dezember-Hilfe wie im vergangenen Jahr.