Freude beim BR: Kinderfest Würzburg bekommt Heimatpreis

Trampoline, Kletterparcours, Jonglieren: Das Internationale Kinderfest in Würzburg ist seit Jahren bekannt als "Bayerns größte Spielwiese". Dieses Jahr haben über 35.000 Menschen das Fest am Unteren Markt besucht. Über 7.000 Euro an Spenden für Kinder mit Behinderung in Tansania sind zusammengekommen.

Kinderfest Würzburg bekommt "Heimatpreis Nordbayern"

Heute bekommt das Kinderfest in Nürnberg den "Heimatpreis Nordbayern" verliehen. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) lädt zum Festakt "Heimat Bayern" in das Heimatministerium ein. "Eine lebendige Gesellschaft braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen und eine Kultur des Miteinanders zu entwickeln", so begründet das Bayerische Heimatministerium die Ausschreibung des Heimatpreises.

BR, Stadt Würzburg und DAHW veranstalten Kinderfest zusammen

Veranstalter des Internationalen Kinderfests Würzburg sind das BR-Studio Würzburg, die Stadt Würzburg und die Deutsche Lepra- und Tuberkulose-Hilfe (DAHW) mit Sitz in Würzburg. Vertreterinnen und Vertreter aller drei Institutionen werden den Preis im Heimatministerium in Nürnberg entgegennehmen. Es handelt sich um eine Urkunde und einen etwa 40 Zentimeter großen Löwen aus Porzellan, den der Konzeptkünstler Ottmar Hörl kreiert hat.

Freude über Heimatpreis ist groß im BR-Studio Würzburg

Beim Bayerischen Rundfunk ist die Freude groß. "Es ist eine große Ehre für das Kinderfest und das BR-Studio Würzburg, das seit 30 Jahren Partner und Mitorganisator des Kinderfestes ist. Bürgerliches und soziales Engagement von vielen hundert Ehrenamtlichen bei diesem einmaligen Fest zu unterstützen – das war und ist auch für uns immer die Triebfeder gewesen", so Eberhard Schellenberger, der langjährige BR-Studioleiter in Würzburg.

Eberhard Schellenberger bleibt dem Fest ehrenamtlich erhalten

Schellenberger hat über viele Jahre das Bühnenprogramm zusammengestellt und zusammen mit BR-Kollegin Irina Hanft moderiert. Der Preis sollte auch Ansporn sein, die jahrzehntelange Zusammenarbeit der drei Institutionen weiterzuführen, so Schellenberger weiter. "Und weil ich das Kinderfest-Gen in mir habe, bin ich auch nach 30 Jahren weiterhin ehrenamtlich dabei." Schellenberger war im Herbst 2020 in den Ruhestand gegangen.

Studioleiter Müller: Fest verbindet Heimat und karitative Projekte

"Der Heimatpreis ist für das Internationale Kinderfest eine Anerkennung auf höchster Ebene, die sehr verdient ist. Denn es verbindet Heimat mit einem weltweiten, karitativen Ansatz – und das mit viel Spaß über Jahrzehnte und über Generationen hinweg", so die Reaktion des aktuellen Studioleiters Frank Günter Müller.

DAHW: Unterstützung für Familien in fernen Ländern

Es sei ein Fest der Solidarität: So bringt es DAHW-Vorstand Patrick Georg auf den Punkt. "Familien aus Würzburg und der Umgebung verbringen einen wunderbaren Sonntag gemeinsam, lokale Vereine und ehrenamtliche Gruppen arbeiten zusammen, um ein buntes Fest auf die Beine zu stellen. Auch Familien in einem fernen Land werden unterstützt – besser geht es kaum", so Georg weiter.

Spenden für Kinder mit Behinderung in Tansania

Nach drei Jahren Pause konnte das Kinderfest Anfang Mai wieder in vollem Umfang stattfinden. Als Stargast war die Maus aus der "Sendung mit der Maus" geladen, die sofort von zahlreichen kleinen Fans umzingelt und umarmt wurde. Alle wollten natürlich ein Foto mit der Maus haben.

Die Traditionsveranstaltung unterstützt jedes Jahr ein medizinisch-soziales Projekt der DAHW in einem ihrer Partnerländer. In diesem Jahr fließen gut 7.000 Euro in das Projekt "Education for all – Bildung für alle". Es kommt Kindern mit Behinderung in ländlichen Gebieten Tansanias zugute. Dort ist es nicht für alle Kinder selbstverständlich, in die Schule zu gehen.