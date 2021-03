Freude bei Hobbygärtnern und Heimwerkern

Am ersten Tag der Wiedereröffnung hat sich schon am frühen Morgen eine Schlange vor dem Regensburger Globus-Baumarkt gebildet. Von einem Ansturm kann jedoch noch nicht die Rede sein. Rund 20 Kunden warteten auf Einlass. Auch das Personal freut sich darauf, endlich wieder im Geschäft sein zu können, erzählt eine Baumarkt-Verkäuferin.

"Es ist Zeit geworden, dass Märkte öffnen"

Besonders Schrauben und Baumaterialien seien jetzt gefragt. Das bestätigen auch Kunden in der Schlange: "Ich bin umgezogen und brauche Baumaterial, Schrauben, Dübel und Co. und irgendwann geht das Zeug mal aus. Es ist Zeit geworden, dass die Märkte wieder öffnen." Und eine Kundin hinter ihm ergänzt: "Es ist total nötig, dass die Baumärkte wieder offen haben. So musste man Handwerker bezahlen, wenn was kaputt war. Und jetzt können wir wieder selbst reparieren."

Es wurde langsam langweilig zuhause

Manchen, so scheint es, ist einfach nur langweilig geworden. "Da kann man endlich Zuhause wieder was machen, man wusste schon gar nicht mehr was man machen soll, habe jetzt vier Woche drauf gewartet endlich die fehlenden Teile besorgen zu können", so ein Rentner, der ebenfalls auf Einlass wartete.

Verkäuferin rechnet mit hoher Nachfrage bei Garten-Artikeln

Im Regensburger Baumarkt rechnet man die kommenden Tage hauptsächlich mit vielen Kunden, die sich für Garten-Artikel interessieren. "Da spielt natürlich das gute Wetter eine große Rolle, auch die Heimwerker und Häuslebauer werden kommen, aber wir rechnen hauptsächlich mit Garten", sagt die Verkäuferin.

Kunden noch zurückhaltend aus Angst vor Ansturm

In der Regensburger Gärtnerei Bendler hat sich der Ansturm zur Wiedereröffnung aber in Grenzen gehalten. Um 9 Uhr warteten gerade einmal drei Kunden vor der Gärtnerei. Inhaberin Monika Roth ist der Meinung, der ausbleibende Andrang könne daran liegen, dass in den letzten Wochen viele Ihrer Kunden über "Click and Collect" bestellt hätten, aus Angst sich beim ersten großen Ansturm anzustecken.

Blumen für Garten und Balkon der Renner

Obwohl die Gartensaison erst "so richtig ab dem 15. März" losgeht, sind die Leute mittlerweile hungrig auf Farbe und Dekoration, stellt Roth fest. Das bestätigen auch die Kunden der Gärtnerei. Diese freuten sich über die Wiederöffnung und kauften Blumen für Balkon und Garten. Angst vor einer Ansteckung habe hier keiner, da die Gärtnerei über ein gutes Hygienekonzept verfüge und die Leute aufeinander Rücksicht nehmen würden, erzählt eine ältere Kundin.

Sorge vor erneuten Schließungen

Gerade jetzt in der Frühlingssaison befänden sich Gärtnereien in den größten und wichtigsten Verkaufswochen, so die Gärtnerei-Inhaberin. Sie hofft deshalb, dass Gärtnereien vor allem vor Mai nicht wieder schließen müssen: "Da darf man gar nicht zu viel drüber nachdenken, weil man die Kraft jetzt braucht für den jetzigen Alltag. Aber das wäre dann wirklich nochmal ein herber Einschnitt."