Freud und Leid einer privaten Schlossherrin

Herausforderung Heizung

Seit 2011 ist Veronika die Schlossherrin. Als solche wohnt sie nicht einfach in dem Schloss, sie muss auch einige Herausforderungen im Alltag meistern. Zum Beispiel im Winter: Eine Zentralheizung gibt es nicht, dafür mindestens einen Holzofen pro Stockwerk. Wegen den alten Gemäuer dauert es auch mal drei Tage, bis ein großes Zimmer warm ist. "Von nichts kommt nichts, man muss sicherlich mehr körperlichen Einsatz zeigen als in einem normalen Haus", so die Hausherrin.

Dorfwirtschaft, Gästezimmer und Feste

Veronika Schiele ist gelernte Hotelfachfrau und betreibt in ihrem Schloss nicht nur die Dorfwirtschaft, sondern vermietet auch Gästezimmer. Feierabend hat sie so eigentlich nie. Veronika bewirtet, kocht und kümmert sich um Gäste. Aber auch Bürodienst zählt zu ihren täglichen Aufgaben – Reservierungen oder Anfragen für Feste bearbeiten und natürlich Marketing.

"Dann muss man sich auch zeitgleich Gedanken machen, wie man das Schloss auch zukunftsfähig macht, also man muss nach vorne denken, was man alles aus dem Schloss schöpfen kann." - Veronika Schiele

Förderungen vom Staat

Viele Zimmer, die regelmäßig saniert werden müssen und das zahlt Veronika selbst. Weil das Schloss denkmalgeschützt ist, gibt es theoretisch die Möglichkeit, hier und da aus Fonds Geld zu bekommen.

"Man braucht langen Atem, um Anträge auszufüllen, um sich die Mühe zu machen, die viele Zeit zu investieren, auch die Voraussetzungen erfüllen, bis wirklich dann zu diesen Geldern kommt."

Veronikas Wunsch wäre mehr Unterstützung vom Staat. Wer ihr aber schon jetzt hilft, sind andere Schlossbesitzer, mit denen sie sich austauschen kann. Und wenn sie ehrlich ist: Manchmal hätte sie auch einfach gerne eine kleine Wohnung, wäre irgendwo angestellt, hätte keine Verantwortung. Auf der anderen Seite liebt sie aber den Reiz und die Freiheit, die sie mit ihrem eigenen Schloss hat.