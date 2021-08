"Freu, Seufz, Ächz": 70 Jahre Micky-Maus-Magazin

Am 29. August 1951, also heute vor genau 70 Jahren, ist das Micky-Maus-Magazin veröffentlicht worden. Damals das erste Mal in deutscher Sprache. Wesentlichen Anteil am Erfolg der Comic-Geschichten in Deutschland hatte die langjährige Chefredakteurin und Übersetzerin Erika Fuchs aus Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof. Das erklärt Alexandra Hentschel, die Leiterin des Erika-Fuchs-Hauses in Schwarzenbach, des ersten deutschen Comic-Museums.

Begehbares Entenhausen in Schwarzenbach

Mit einer kleinen Vitrine zeigt das Museum, wie sich das Micky-Maus-Magazin im Lauf der vergangenen 70 Jahre entwickelt hat. Mit einem begehbaren Entenhausen würdige das Erika-Fuchs-Haus dauerhaft die Bedeutung des Micky-Maus-Magazins auf die deutsche Literaturlandschaft, betont Museumsleiterin Hentschel im BR24-Gespräch.

Erika Fuchs brachte Micky Maus nach Oberfranken

Erika Fuchs übersetzte seit 1951 die Geschichten um Micky, Donald und Co. sehr frei: So ersetzte sie zum Beispiel US-amerikanische Bräuche, die in den 50er-Jahren in Deutschland noch unbekannt waren, durch deutsche Sitten – aus Halloween wurde zum Beispiel der Rosenmontag. Außerdem verlegte sie die US-Comics direkt nach Deutschland, vor allem nach Oberfranken: Onkel Dagobert ist zum Beispiel am Ochsenkopf unterwegs, es tauchen oberfränkische Ortschaften wie Schnarchenreuth, Oberkotzau oder Eisenbühl auf.

Sprechblasen verkürzt auf "Seufz", "Ächz", "Grübel", "Stöhn"

Und besonders baute Fuchs die Lautmalerei in der deutschen Sprache aus: Sie verkürzte in den Sprechblasen Verben auf ihren Stamm wie zum Beispiel "Seufz", "Ächz", "Grübel" oder "Stöhn". Der nach ihr benannte "Erikativ" ist inzwischen ein feststehender Begriff in der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft.

Museum zeigt Comic-Geschichte

An vielen Mitmach-Stationen im Erika-Fuchs-Haus können kleine und große Besucherinnen und Besucher die Arbeit der legendären Comic-Übersetzerin nachvollziehen. Zusätzlich zu dem Schwerpunkt auf Micky Maus und Donald Duck zeigt das Museum in Schwarzenbach an der Saale insgesamt die Entwicklung der Comics im Lauf der Literaturgeschichte auf.