Frensdorf: Ermittlungen wegen Bombenbau-Verdachts

Der Beschuldigte aus Oberfranken soll der Chatgruppe eines Messengerdienstes beigetreten sein, die Anleitungen zum Bombenbau verbreitet. Deshalb wird nun gegen ihn wegen der "Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" nach §91 StGB ermittelt.

Wohnungsdurchsuchung in Frensdorf

Wegen ermittlungstaktischer Gründe will die für Extremismus und Terrorismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft jedoch keine Einzelheiten bekanntgeben. An einer Wohnungsdurchsuchung in Frensdorf sollen am Mittwochabend (11.09.19) zwischen 20 und 30 Polizeibeamte beteiligt gewesen sein.