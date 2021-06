"Fremdsprachenprofis" am Gymnasium Oberasbach ausgezeichnet

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Oberasbach im Landkreis Fürth hat einen zweiten Preis beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen gewonnen. Die Klasse 7d wurden für ihr englischsprachiges Video "Coming together in lockdown" gewürdigt, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Kultusministeriums. Zudem gewannen die Schülerinnen und Schüler den Preis der Schülerjury für ihr Projekt.

Freundschaft in Zeiten von Corona

Was bedeutet Freundschaft während der Corona-Pandemie? Wie können Freunde in dieser schwierigen und aufgewühlten Zeit helfen? Diesen Fragen gehen die Jungen und Mädchen in ihrem zehnminütigen Video nach – auf englisch.

"What does friendship mean in times of Corona? How can friends help in these difficult and troubled times?"

Zum Video: "Coming together in lockdown" der Klasse 7d am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums

Ansbacher Latein-Lehrer erhalten Auszeichnung

Auch eine weitere mittelfränkische Schule durfte sich über eine Auszeichnung freuen: Die Fachschaft Latein des Ansbacher Platen-Gymnasiums erhielt von der Landeswettbewerbsleitung den Lehrerpreis für besondere Erfolge und langjährige Betreuung in der Kategorie "Solo", heißt es. Darüber hinaus wurden Schülerinnen und Schüler aus mehr als 50 Schulen in ganz Bayern als Landessiegerinnen und Landessieger ausgezeichnet, darunter auch viele aus Franken.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen wird einmal pro Jahr ausgelobt. Er soll bei jungen Sprachenfans an weiterführenden Schulen die Leidenschaft und Freude am Erlernen anderer Sprachen fördern. Der Wettbewerb findet seit 1979 statt.