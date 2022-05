Fremder Mann spricht Kinder vor Kemptener Grundschule an

Ein fremder Mann hat in Kempten Schulkinder angesprochen und ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Er war wohl schon öfter vor der Grundschule Lenzfried aufgetaucht. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte die Polizei den verdächtigen Mann ermitteln.

Polizei spricht mit dem Verdächtigen

Am Mittwochvormittag besuchten ihn Polizeibeamte und wiesen ihn darauf hin, ein solches Verhalten künftig zu unterlassen. Das teilte eine Polizeisprecherin des Präsidiums Schwaben Süd/West mit. Die Polizei kündigte an, in den kommenden Tagen vermehrt an Schulen und in deren Umfeld in Kempten unterwegs zu sein.

Mann taucht immer wieder vor der Schule auf

Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, hatte der Mann zunächst zwei Buben vor der Schule angesprochen. Diese rannten davon und informierten ihre Eltern, die sich wiederum bei der Polizei meldeten.

Am vergangenen Montag soll derselbe Mann erneut vor der Grundschule in Lenzfried aufgetaucht sein. Dort soll er ein Mädchen angesprochen und ihr angeboten haben, sie nach Hause zu fahren.