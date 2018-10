Freller glücklich über Nominierung als Landtagsvizepräsident

Der Nürnberger CSU-Abgeordnete Karl Freller reagierte erfreut auf die Nominierung als erster Vizepräsident des Landtags durch die CSU-Fraktion. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er:

"Man freut sich natürlich, wenn man Stellvertreter der Landtagspräsidentin werden darf. Ich weiß allerdings auch um die Herausforderungen. Die zu bewältigen wird sicher auf der einen Seite Härte, auf der anderen Seite Gelassenheit brauchen. Aber ich bereite mich gut vor." Karl Freller, CSU

Karl Freller rechnet mit Unterstützung der Freien Wähler

Freller rechnet damit, dass die Freien Wähler ihn bei der Wahl in dieses Amt unterstützen: "In einer Koalition hält man natürlich auch in Personalfragen zusammen." Mit dieser Regierungsmehrheit wäre gewährleistet, dass sich an den Modalitäten für die Landtagsvizepräsidenten nichts ändert.

Die Grünen wollen erreichen, dass die CSU als größte Fraktion nur noch die Landtagspräsidentin selbst stellen darf und nicht mehr zusätzlich den ersten Stellvertreter. Morgen Vormittag sprechen die Geschäftsführer aller Fraktionen über dieses Thema.