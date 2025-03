19.03.2025, 11:54 Uhr Audiobeitrag

> Freizeitsportler schraubt Kletterhaken in historische Brücke

Weil er an der Hoibrücke bei Ursensollen in der Oberpfalz klettern wollte, hat ein Freizeitsportler etliche Kletterhaken in das historische Bauwerk geschraubt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Hobbykletterer wegen Sachbeschädigung.

Von Nico Angerstorfer